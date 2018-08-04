В Афганистане за сутки ликвидировали 24 боевиков

Правительственные силы Афганистана в ходе серии спецопераций ликвидировали за прошедшие сутки не менее 24 боевиков, еще 21 был ранен. Об этом сообщило в субботу министерство национальной обороны республики.

"Силы безопасности провели девять операций в различных частях страны", — передает телеканал TOLOnews заявление министерства. По данным оборонного ведомства, рейды были проведены в 11 провинциях, в том числе Нангархаре, Кунаре, Газни. Отмечается, что в результате операций удалось обезвредить 25 самодельных взрывных устройств.

Данные о жертвах или пострадавших со стороны мирного населения и силовиков не приводятся.