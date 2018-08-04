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Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву
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Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву 

РИА Новости 4 августа 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в субботу вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщается на сайте организации.
"Четвертого августа генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме", — говорится в сообщении пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган.
В четверг адвокат Хачатурова Мигран Погосян заявил РИА Новости, что получил положительный ответ от Специальной следственной службы Армении на ходатайство о согласии на выезд его подзащитного из страны.
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