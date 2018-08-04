Ещё
Силовики подорвались на собственной растяжке в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили о подрыве двух солдат ВСУ на собственной растяжке в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, которую установили их собственные сослуживцы.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В районе населённого пункта Старогнатовка двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93 бригады. В результате чего военнослужащие доставлены в госпиталь с тяжёлыми ранениями», — сказал он.
Данный населённый пункт находится под контролем Киева и Безсонов указал, что, вероятно, причиной произошедшего стало то, что у украинских военных не было карты минных полей.
Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском: последние новости
Эрдоган рассказал о намерении заморозить счета глав Минюста и МВД США Американских демократов призвали отказаться от китайских смартфонов перед выборами Защита Януковича заявила о незаконном вмешательстве властей Украины в деятельность суда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Директора завода убили вместе с женой из-за ягод25
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца39
Трамп пригрозил России третьей мировой512
Новая возлюбленная Петросяна358
Москвичей приготовили к температурному «аду»24
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
00:47
Петросяна уличили в подлости
Шоу-бизнес
03:29
Россию и США заподозрили в тайном сговоре
Ближний Восток Армия
11:46
«Она хочет большую часть»: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
11:46
Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
Шоу-бизнес
01:14
Москвичей приготовили к температурному «аду»
Общество Новости Москвы
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение