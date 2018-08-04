Силовики подорвались на собственной растяжке в Донбассе

В ДНР заявили о подрыве двух солдат ВСУ на собственной растяжке в Донбассе

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, которую установили их собственные сослуживцы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В районе населённого пункта Старогнатовка двое военнослужащих ВСУ подорвались на растяжке, оставленной их предшественниками из 93 бригады. В результате чего военнослужащие доставлены в госпиталь с тяжёлыми ранениями», — сказал он.

Данный населённый пункт находится под контролем Киева и Безсонов указал, что, вероятно, причиной произошедшего стало то, что у украинских военных не было карты минных полей.

Ранее в ДНР заявили об обострении ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.