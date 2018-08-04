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Турция приготовилась ответить на действия США
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Турция заморозит американские счета 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Турции планируют заблокировать счета двух высокопоставленных американских чиновников. Эта мера станет ответом на санкции, введённые США.
О возможной заморозке активов министра юстиции Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Milliyet. Уточняется, что на счета чиновников наложат арест лишь в том случае, если они будут обнаружены на территории страны.
Ранее News.ru писал, что Белый дом ввёл санкции в отношении турецких политиков. Они связаны с американским пастором Эндрю Брансоном, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота.
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