Турция приготовилась ответить на действия США

Власти Турции планируют заблокировать счета двух высокопоставленных американских чиновников. Эта мера станет ответом на санкции, введённые США.
О возможной заморозке активов министра юстиции Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Milliyet. Уточняется, что на счета чиновников наложат арест лишь в том случае, если они будут обнаружены на территории страны.
Ранее News.ru писал, что Белый дом ввёл санкции в отношении турецких политиков. Они связаны с американским пастором Эндрю Брансоном, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота.