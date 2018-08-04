Америку призвали уйти с постсоветского пространства

Недоверие Москвы по отношению к Западу и обострение международной обстановки являются следствием расширения НАТО на восток и вмешательства США в дела российского ближнего зарубежья; Вашингтону необходимо признать свои ошибки и уйти из российской сферы влияния, пишет The National Interest

Автор статьи Шон Кроули пишет о том, что окончания холодной войны и распада СССР Соединенные Штаты поспешили «заполнить вакуум», образовавшийся на посткоммунистическом пространстве в области безопасности. В Североатлантический альянс вошли страны Варшавского договора, а публично объявлялось о стремлении расширять НАТО. Кроме того, американские НПО и правительственные агентства стали работать на российском ближнем зарубежье, передает ИноТВ содержание статьи The National Interest.

По мнению автора, в то время намерения США «могли казаться благородными», однако 30 лет спустя Россия почти полностью излечилась от «многолетней депрессии» и стремится восстановить «традиционные механизмы безопасности» в Европе. Кроули пишет, что Вашингтон должен признать, что его попытки «обеспечить мир на постсоветском пространстве» не увенчались успехов, и причина этому — в излишней активности США в российском ближнем зарубежье.

Мало кто из высокопоставленных американских чиновников признавал важность опасений Москвы в связи с расширением НАТО, отмечает NI. В США не раз заявляли, что после окончания холодной войны вывели большую часть своих войск из Европы, однако, хотя регулярные войска были выведены, их место заняли американские системы ПРО, которые делают Россию уязвимой в случае ядерной войны.

Автор также обращает внимание на то, что расширение НАТО на восток укрепило положение исторически «антироссийских элементов». Речь идет об украинских и польских националистах, а также балканских исламистах. Кроме того, «усилия» США по смене режимов на Ближнем Востоке привели к подъему радикальных исламских сил, что вызывает у Москвы серьезное беспокойство, говорится в статье.

Американский эксперт в области международных отношений Бенн Штайл, мнение которого приводит The National Interest, отмечает, что Россию на протяжении всей истории беспокоит угроза иностранной интервенции. «Даже если Западу российский страх вторжения кажется необоснованным, история показала российским лидерам, что западные намерения обычно скрыты или неясны», — заметил он, напомнив о смертельной угрозе, которую приносит России каждая эпоха — будь то очередной Наполеон или Гитлер.

Вашингтон своим непрекращающимся вмешательством в дела российского ближнего зарубежья сам определил тип будущего лидера России, с которым ему придется иметь дело, подчеркивает автор статьи. Аргументов «силовому крылу» российской власти добавляли расширение НАТО на восток, вмешательство в дела постсоветского пространства, военные действия в Югославии и на Ближнем Востоке. И эта тенденция будет только продолжаться в случае дальнейших попыток Запада вмешиваться в дела России и ее соседей, а также стремления «наказать» Москву за якобы имевшее место «вмешательство» в иностранные выборы.

США должны рассмотреть возможность снизить свое военно-политическое присутствие в регионе, традиционно считающемся российской сферой влияния, пишет автор статьи, отмечая, что это помогло бы вернуть отношения с Россией в здоровое русло.

Москва ранее заявляла, что истерика вокруг якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы подрывает отношения России и США и выставляет на посмешище политическую систему Соединенных Штатов.