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Демпартия США запретила китайские смартфоны
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Демпартия США запретила китайские смартфоны 

Lenta.ru 4 августа 2018
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Национальный комитет Демократической партии США призвал своих участников ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс оказаться от использования китайских смартфонов ZTE и Huawei, сообщил CNN высокопоставленный источник в партии.
По данным телеканала, предупреждение разослано комитетом после того, как стало известно о планах партии закупить телефоны фирмы ZTE. «Очень важно, чтобы работники партий и избирательных кампаний не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если цена их низкая или они достаются бесплатно», — приводит CNN слова главы службы безопасности комитета Боба Лорда.
Он настаивает, чтобы телефоны ZTE и Huawei не использовались не только в в служебной деятельности, но и для личных целей. Данную информацию подтвердил источник Reuters.
В мае администрация президента США Дональда Трампа рассматривала законопроект, предполагающий ограничение поступления в страну телекоммуникационного оборудования из Китая. Тогда Пентагон допустил, что китайская техника может поставляться со шпионским оборудованием.
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