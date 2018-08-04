Ещё
Британия всерьез займется делом о «вмешательстве РФ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: в Британии предлагают приобщить правоохранителей к расследованию «вмешательства РФ» 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Расследование якобы имевшего место вмешательства России во внутренние дела Соединенного Королевства должно вестись правоохранительными органами по аналогии с разбирательством, которое проводит в США спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом заявил в интервью газете The Times глава комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту Дамиан Коллинз.
Он пояснил, что возглавляемый им комитет, который уже давно занимается изучением вопроса о возможном влиянии РФ на политические процессы в Великобритании, и в том числе на исход референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС, не обладает достаточными полномочиями для проведения надлежащего расследования.
"Я думаю, что нам действительно необходим британский Мюллер. В этом расследовании мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет полномочий, которые есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи", — сказал Коллинз. В создавшейся ситуации он предложил возложить ведение расследования на Национальное агентство по борьбе с преступностью.
"Кибератаки на национальную инфраструктуру рассматриваются как первостепенная угроза, но мы также должны признать угрозой организованные русскими кампании по дезинформации", — заявил глава комитета. Он также призвал к введению запрета в Facebook на политическую рекламу во время выборов за исключением зарегистрированных агитационных кампаний. "Я не уверен, что технологические компании достаточно делают для того, чтобы помочь нам найти подозрительные аккаунты. Существует большая вероятность, что эти российские сети имеют гораздо более широкое распространение, чем мы себе представляем, и потенциально намного более влиятельны", — добавил парламентарий.
Возглавляемый Коллинзом комитет подозревает Россию во вмешательстве в процесс проведения референдума по вопросу выходы страны из Евросоюза в июне 2016 года и досрочных всеобщих парламентских выборов в июне 2017 года. Согласно утверждению этого комитета, РФ якобы могла повлиять на исход голосования в Великобритании с помощью использования социальных сетей, что Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала.
ТАСС: последние новости
На Украине в июле зафиксировали восемь нападений на журналистов Лукашенко попросил белорусских мам рожать минимум по три-четыре ребенка Российский центр подготовил более 336 тыс. мест для беженцев в Сирии
Комментарии70  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая возлюбленная Петросяна303
«Путин получит Украину тепленькой»408
Под Красноярском разбился пассажирский вертолет40
Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи5
Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»44
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение