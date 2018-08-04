Британия всерьез займется делом о «вмешательстве РФ»

Times: в Британии предлагают приобщить правоохранителей к расследованию «вмешательства РФ»

Он пояснил, что возглавляемый им комитет, который уже давно занимается изучением вопроса о возможном влиянии РФ на политические процессы в Великобритании, и в том числе на исход референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС , не обладает достаточными полномочиями для проведения надлежащего расследования.

"Я думаю, что нам действительно необходим британский Мюллер. В этом расследовании мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет полномочий, которые есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи", — сказал Коллинз. В создавшейся ситуации он предложил возложить ведение расследования на Национальное агентство по борьбе с преступностью.

"Кибератаки на национальную инфраструктуру рассматриваются как первостепенная угроза, но мы также должны признать угрозой организованные русскими кампании по дезинформации", — заявил глава комитета. Он также призвал к введению запрета в Facebook на политическую рекламу во время выборов за исключением зарегистрированных агитационных кампаний. "Я не уверен, что технологические компании достаточно делают для того, чтобы помочь нам найти подозрительные аккаунты. Существует большая вероятность, что эти российские сети имеют гораздо более широкое распространение, чем мы себе представляем, и потенциально намного более влиятельны", — добавил парламентарий.