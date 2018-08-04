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Подлодку времен Первой мировой войны нашли в Италии
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Подлодку времен Первой мировой войны обнаружили в Италии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Marina Militare
Субмарина была найдена недалеко от острова Капрайя..
В Италии нашли подводную лодку, которая затонула в марте 1917 года. Об этом сообщило итальянское издание Il Messaggero.
Субмарина под названием «Альберто Гульельмотти» была найдена недалеко от острова Капрайя на глубине 400 метров. На борту подводной лодки были 14 членов экипажа.
Вероятно, подлодка была потоплена английским HMS Cyclamen, который принял субмарину за немецкую подлодку.
На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что подлодка лежит на боку с явными повреждениями.
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