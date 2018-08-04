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КНДР готова защищать мир на Корейском полуострове
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В КНДР заявили о готовности защищать мир на Корейском полуострове 

РИА Новости 4 августа 2018
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КНДР готова поддерживать тесный контакт с китайской стороной и сообща поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, которая состоялась в пятницу на полях мероприятий АСЕАН в Сингапуре.
"Китайская сторона сыграла важную роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове и продвижении процесса денуклеаризации, северокорейская сторона готова и дальше поддерживать стратегический контакт с китайскими товарищами и сообща защищать стабильность и развитие на Корейском полуострове и в регионе", — сказал Ли Ён Хо, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что с начала года, благодаря участию лидеров двух стран, традиционная дружба между КНДР и Китае раскрылась "как свежие цветы".
Глава МИД КНДР выразил готовность Пхеньяна совместно с Пекином работать над тем, чтобы 70-летие установления дипломатических отношений стало новой главой в истории двусторонних отношений.
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