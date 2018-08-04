Госдолг РФ, киберактивность, бизнес «в интересах Путина» — против чего направлены новые санкции США?

Новый законопроект о санкциях против России внесен в сенат США . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из американских сенаторов. Текст документа есть пока на сайте одного из законодателей. Первое, что бросается в глаза, это слова о гособлигациях.

Законопроект о санкциях против российского госдолга уже вносили в конгресс весной. И тогда это ничем не закончилось. Сейчас на официальной странице сенатора Линдси Грэма сказано: запрет на операции с новыми российскими гособлигациями. Если его введут, в чем есть большие сомнения, то ставки по нашим суверенным бумагам повысятся, то есть брать в долг станет дороже.

Санкции вторичны, значит покупать бонды не смогут не только американцы, но и инвесторы из других стран. Или покупать на свой риск. У нас небольшой госдолг, поэтому особой проблемы не будет. Рубль, конечно, пойдет вниз, но не критично. Главное, что речь идет именно о новых выпусках. Если бы санкции ввели против всего госдолга, тогда бы начались распродажи. Это стало бы куда серьезнее.

Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»: «Вопрос с существующим долгом намного более принципиален, то есть, если будут санкции по долгу, который уже в обращении, это может вызвать краткосрочное массированное давление по аналогии с другими неприятными годами, которые не хочется называть, когда все одновременно хотят продать ОФЗ и купить доллары. Это, конечно, негативно. Но есть такое подозрение, что ЦБ к этому варианту развития тоже готов».

Второй пункт, который привлекает внимание и даже изумляет: санкции против любого гражданина России, обладающего возможностью или способностью участвовать в преступной киберактивности. Что сенаторы имеют в виду, непонятно. Взять любую IT-компанию или просто айтишника. Есть у него способность к киберпреступлению? Безусловно, есть. У нас вообще очень хорошие специалисты, можем гордиться. Все, санкции.

Формулировка настолько расплывчата, что под нее может попасть вообще любой российский пользователь, если злоумышленники использовали его компьютер для кибератак, а так это и происходит.

Александр Литреев, руководитель компании Vee Security: «Любая домохозяйка, у которой просто есть компьютер и установлен какой-то софт, который может быть использован разработчиками самого этого софта для применения во вред кому-либо. Миллионы компьютеров, миллионы машин по всему миру одновременно начинают обращаться к кому-то ресурсу, и количество запросов становится настолько большим, что ресурс просто не справляется с нагрузкой и падает. И при этом сам человек — владелец такого зараженного компьютера — не будет даже подозревать, что он участвует в атаке против Соединенных Штатов ».

Следующий пункт: санкции против бизнесменов, которые действуют в интересах Путина. Тут все зависит от фамилий, которые не указаны. И от того, будут ли вводить санкции не только против бизнесменов, но и крупных российских компаний. Опыт «Русала» показал, что и способности, и возможности у США есть.

Константин Симонов: Добавить к этому пока нечего. А вот в тезис про дополнительные военные поставки странам НАТО , чтобы они меньше зависели от российского оружия, очень даже верится. Правда, к политике это и вовсе не имеет отношения, просто бизнес. В целом выводы из документа делает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности: «После встречи Путина и Трампа та часть американской элиты, которая все-таки рассчитывает на ужесточение санкций, она, мне кажется, больше боится, что Трамп начнет постепенно эти санкции отменять и начнет реальную политику разморозки. И поэтому эти законопроекты направлены на то, чтобы дисциплинировать Трампа».

Наконец, самого главного пункта, который мог бы действительно взволновать, в документе нет. Это возможные санкции против нефтяной отрасли страны. Хотя есть слова об инвестициях в российские энергетические проекты. Но и это требует пояснения.