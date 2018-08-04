Альянс России, Китая и Ирана назвали кошмаром для США 

Пекин намерен поддержать войска Башара Асада в борьбе с террористами в Идлибе; если, помимо России и Ирана, военную операцию против джихадистов начнет Китай, уже совсем скоро вся страна вернется под контроль Дамаска, что станет «кошмарным сценарием» для США и арабских стран Персидского залива, пишет австрийский Contra Magazin.
Автор статьи Марко Майер приводит слова китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзина о том, что вооруженные силы Китая намерены поддержать «сирийскую армию, которая борется с террористами в Идлибе и других областях Сирии». В сирийской провинции Идлиб «тон задают» джихадисты, связанные с боевиками запрещенной в России «Аль-Каиды», которым «оказывают поддержку Соединенные Штаты и арабские страны Персидского залива», передает ИноТВ содержание статьи Contra Magazin.
Майер пишет, что в первую очередь Пекин намерен уничтожить мусульманских бойцов, прибывших в Идлиб из Китая. Он уточнил, что в последние годы уйгуры — закоренелые исламистские боевики из западной провинции Китая Синьцзян — тысячами въезжали на территорию Сирии. Ци Цяньцзинь заявил, что война против террористов в Сирии — «в интересах китайского народа».
Автор публикации констатировал, что сирийским правительственным силам при поддержке ВКС России и вооруженных сил Ирана удалось в полной мере изменить ход войны против террористов в Сирии в свою пользу. Если к борьбе с джихадистами подключится Китай, уже совсем скоро сирийское правительство сможет взять под контроль всю страну, уверен Майер.
«Для американцев и арабских стран Персидского залива это, однако, будет кошмарным сценарием», — заключает Contra Magazin.
Ранее Contra Magazin писало, что после появления у России кораблей и подводных лодок с ракетами «Калибр» Средиземное море перестало быть «озером НАТО».