Альянс России, Китая и Ирана назвали кошмаром для США

Пекин намерен поддержать войска Башара Асада в борьбе с террористами в Идлибе; если, помимо России Ирана , военную операцию против джихадистов начнет Китай , уже совсем скоро вся страна вернется под контроль Дамаска , что станет «кошмарным сценарием» для США и арабских стран Персидского залива, пишет австрийский Contra Magazin.

Автор статьи Марко Майер приводит слова китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзина о том, что вооруженные силы Китая намерены поддержать «сирийскую армию, которая борется с террористами в Идлибе и других областях Сирии ». В сирийской провинции Идлиб «тон задают» джихадисты, связанные с боевиками запрещенной в России «Аль-Каиды» , которым «оказывают поддержку Соединенные Штаты и арабские страны Персидского залива», передает ИноТВ содержание статьи Contra Magazin.

Майер пишет, что в первую очередь Пекин намерен уничтожить мусульманских бойцов, прибывших в Идлиб из Китая. Он уточнил, что в последние годы уйгуры — закоренелые исламистские боевики из западной провинции Китая Синьцзян — тысячами въезжали на территорию Сирии. Ци Цяньцзинь заявил, что война против террористов в Сирии — «в интересах китайского народа».

Автор публикации констатировал, что сирийским правительственным силам при поддержке ВКС России и вооруженных сил Ирана удалось в полной мере изменить ход войны против террористов в Сирии в свою пользу. Если к борьбе с джихадистами подключится Китай, уже совсем скоро сирийское правительство сможет взять под контроль всю страну, уверен Майер.

«Для американцев и арабских стран Персидского залива это, однако, будет кошмарным сценарием», — заключает Contra Magazin.