Мертвая синяя акула вызвала панику на пляже на Майорке в Испании

Акула на мелководье пляжа Кала-Домингос на Майорке вызывала панику, так как туристы, в том числе маленькие дети, купались в воде, сообщает Sky News

Кадры, снятые спасателями, показали, что акула плавает всего в нескольких метрах от пляжа в кристально чистой воде, которая привлекает много туристов.

Полиция была вынуждена эвакуировать гостей Кала-Домингос, популярного песчаного пляжа на восточном побережье испанского острова. Люди внезапно оказались очень близко к акуле, впали в панику.

Полицейские и два биолога из Пальма-Аквариума попытались вывести акулу обратно в море, но это не удалось, и рыбу вытащили из воды. Затем они обнаружили, что акула умерла.

Защитники животных теперь требуют пояснений, отчего погибла акула.

Синие акулы (или голубые), которые питаются в основном мелкой рыбой и кальмарами, распространены в Средиземном море, но обычно живут в глубоких прохладных водах и не приближаются к берегу.