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Адвокат Бутиной пожаловался на вмешательство «безумцев»
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Адвокат: неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени защиты Марии Бутиной 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: Reuters
Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени её защиты.
«Это были не мы. Кто-то пытается вмешаться», — цитирует РИА Новости Дрисколла.
По его словам, бывает, что «всякие безумцы подают документы при громких делах».
Ранее Дрисколл в разговоре с RT заявил, что дело его подзащитной является опасным прецедентом. Кроме того, по его мнению, ситуация с обвинениями в адрес Бутиной начинает больше походить на шпионский роман.
Россиянка была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.
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