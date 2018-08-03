Адвокат Бутиной пожаловался на вмешательство «безумцев»

Адвокат: неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени защиты Марии Бутиной

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что неизвестные пытались подать в суд в США документы от имени её защиты.

«Это были не мы. Кто-то пытается вмешаться», — цитирует РИА Новости Дрисколла.

По его словам, бывает, что «всякие безумцы подают документы при громких делах».

Ранее Дрисколл в разговоре с RT заявил, что дело его подзащитной является опасным прецедентом. Кроме того, по его мнению, ситуация с обвинениями в адрес Бутиной начинает больше походить на шпионский роман.

Россиянка была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.