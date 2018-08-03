В Британии пожизненно осудили самую молодую джихадистку из ИГ

18-летнюю Сафу Булар приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания в 13 лет (она сможет подать прошение о помиловании только спустя этот срок).

Как пишет издание, девушка готовилась к школьным экзаменам, когда ее завербовал боевик ИГ Навид Хуссейн. Он старше нее более чем на 15 лет. Девушка пыталась уехать в Сирию , чтобы вступить в брак с Хуссейном, однако попытка была пресечена полицией. Мужчина впоследствии был убит во время атаки беспилотников.

Согласно материалам следствия, джихадистка планировала совершить террористический акт в Британском музее вместе со своей старшей сестрой и матерью. По словам судьи, она играла главную роль в разработке плана. Женщины маскировали план теракта под обсуждение мероприятия-чаепития с Болванщиком (персонаж произведения Льюиса Кэрролра «Приключения Алисы в стране чудес»).

Ее сестра и мать планировали атаку с ножами в Вестминстерском дворце. Обе признали свою вину. Девушку приговорили к пожизненному заключению с обязательным сроком отбывания наказания в 16 лет, а мать — к шести годам и девяти месяцам тюрьмы.