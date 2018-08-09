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По Израилю выпустили 150 ракет
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Радикалы из Газы выпустили около 150 ракет по Израилю 

ТАСС
Фото: © EPA-EFE/HAITHAM IMAD
Радикалы из сектора Газа за вечер среды и ночь четверга выпустили по Израилю порядка 150 ракет, 25 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в четверг коммюнике.
"К настоящему моменту с полуночи засечены около 80 ракетных запусков из сектора Газа, — говорится в документе. — Система ПВО "Железный купол" перехватила 14 ракет с полуночи и всего 25 ракет с вечера среды, когда начались обстрелы. Большая часть ракет упала в незаселенной местности".
Ранее военные сообщали о 70 ракетах, запущенных по Израилю за вечер среды, 11 из которых были перехвачены. В течение ночи десятки раз срабатывали сирены воздушной тревоги в израильских районах, прилегающих к сектору Газа.
Израильская армия в ответ поразила более 100 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Среди них — производственные, тренировочные и оружейные мощности ХАМАС, указали в армейской пресс-службе.
"Самолеты ВВС Израиля поразили более 100 стратегических военных целей ХАМАС, — говорится в документе. — Удары производились в десяти военных лагерях ХАМАС на территории всего сектора Газа, были атакованы производственные, тренировочные и оружейные мощности ХАМАС".
Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, военные назвали штаб ХАМАС в Джебалии, включая десятки военных объектов; военный комплекс, включавший наступательный морской тоннель, расположение батальонов ХАМАС, склады с оружием и боеприпасами. "Удары производились в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа вечером в среду и ночью в четверг", — говорится в армейском коммюнике.
В среду четыре ракеты разорвались на территории граничащего с палестинским анклавом города Сдерот, где ранения получили двое израильтян.
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