Израиль ударил по Газе в ответ на «огненные шары»

Самолет ВВС Израиля в субботу нанес удар по группе палестинских радикалов, которые запускали из северной части сектора Газа на территорию еврейского государства воздушные шары с прикрепленными к ним горящими предметами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

Палестинцы запускают воздушных змеев и шары с горящими предметами в сторону Израиля с конца марта, когда на границе сектора Газа начались массовые выступления. Обычно израильская армия применяет в ответ беспилотники, однако не всегда успешно. После запуска воздушных шаров и змеев возникают пожары, ущерб от которых уже исчисляется миллионами долларов. Человеческих жертв пока нет. Тем не менее Израиль расценивает такие действия палестинцев как террористические.