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Израиль ударил по Газе в ответ на «огненные шары»
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Израиль ударил по Газе в ответ на «огненные шары» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Самолет ВВС Израиля в субботу нанес удар по группе палестинских радикалов, которые запускали из северной части сектора Газа на территорию еврейского государства воздушные шары с прикрепленными к ним горящими предметами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.
Палестинцы запускают воздушных змеев и шары с горящими предметами в сторону Израиля с конца марта, когда на границе сектора Газа начались массовые выступления. Обычно израильская армия применяет в ответ беспилотники, однако не всегда успешно. После запуска воздушных шаров и змеев возникают пожары, ущерб от которых уже исчисляется миллионами долларов. Человеческих жертв пока нет. Тем не менее Израиль расценивает такие действия палестинцев как террористические.
Палестинские группировки, действующие в секторе Газа, при содействии ООН и Египта договорились о возобновлении перемирия с Израилем с полуночи 21 июля после обмена десятками ударов.
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