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Еврочиновников заподозрили в растрате народных денег
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Еврочиновников заподозрили в растрате народных денег на iPhone 

Lenta.ru 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия, вероятно, допустила перерасход средств налогоплательщиков, заключая контракты общей стоимостью около 100 миллионов евро. Об этом сообщает интернет-газета EUobserver.
Издание получило доступ к внутренним документам и конфиденциальной электронной переписке. По его информации, в них говорится о «ненадлежащем подходе к рамочным контрактам с внешними поставщиками, которые завышали цену, при очевидной осведомленности руководящего персонала и сотрудников генерального директората Европейской комиссии по информатике (DG Digit)».
Как отмечается, средства были потрачены на обеспечение сетевой безопасности, а также закупку телефонов и ноутбуков. Среди техники по завышенным ценам приобретались также iPhone 8 от Apple и Microsoft Surface Pro. Предполагается, что подобные товары должны закупаться без учета налога на добавленную стоимость, но Еврокомиссия по какой-то причине согласилась платить более высокую цену.
Указывается, что ЕК предоставила изданию контракт в рамках закона о свободе информации, однако из-за коммерческой тайны цены указаны не были. Вместе с тем, переписка полностью раскрывала стоимость товаров. К примеру, за iPhone 8 с объемом памяти 64 гигабайта переплачивали около 50 евро.
В апреле сообщалось, что крымские чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги. Служащие из Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему, что обошлось бюджету в 162,8 тысячи рублей. Всего было приобретено два смартфона.
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