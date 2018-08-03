Неожиданный скандал с Петросяном и другие события дня

Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео
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Telegram-канал Mash опубликовал запись с камеры наблюдения, на которую попала одна из дочерей Михаила Хачатуряна в момент убийства отца.
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Российских журналистов в Африке могли убить израильские спецслужбы, заявил «Национальной службе новостей» их коллега Максим Шевченко.
Ученый передал НАТО данные о «Кинжале»
Следственное управление ФСБ на протяжении многих месяцев следило за 74-летним ученым. Источники сообщили, что Кудрявцев помимо работы в ЦНИИмаше курировал «гиперзвуковые» проекты.
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Официальный сайт Евгения Петросяна
Журналисты прошерстили вдоль и поперек личную жизнь Евгения Петросяна. Они выяснили, что любимец миллионов был четыре раза женат, и еще в 2008 году появились данные, что юморист увлекся своей личной помощницей.
Убийца Буданова умер в колонии
В Омской колонии скончался Юсуп Темирханов, осужденный по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Он скончался в медицинской части колонии.
Мутко получил новую должность
Зампред правительства России Виталий Мутко назначен главой комиссии по казачеству. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.
Умер Zombie Boy
Канадская модель Рик Дженест, больше известный как Zombie Boy, скончался на 33-м году жизни. По данным полиции, Дженест умер в Монреале 1 августа, но известно об этом стало только сейчас.
В посольстве США в Москве обнаружили шпионку
Около 10 лет гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, была агентом российских спецслужб. Женщина была нанята на работу Секретной службой США.
Раскрыт секрет «Кортежа» Путина
Федеральная служба охраны (ФСО) раскрыла подробности работы над проектом «Кортеж» по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства.
Работавшие на ЧМ полицейские пожаловались на надбавки
Полицейские, которые работали на усилении во время чемпионата мира по футболу в Волгограде, пожаловались на низкие выплаты за переработки.