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В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы ВСУ
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В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: © mil.gov.ua
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что разведгруппа украинских силовиков подорвалась в нейтральной зоне в Донбассе, при этом погибли два человека и двое получили ранения.
«В районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района при очередной попытке украинских силовиков произвести фото— и видеосъемку позиций Народной милиции, произошел подрыв разведгруппы противника из состава 59 бригады на собственных минах», — приводит РИА Новости слова Филипоненко.
Ранее глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Киев создал снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами в Донбассе.
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