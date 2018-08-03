В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы ВСУ

В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса

Фото: © mil.gov.ua

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что разведгруппа украинских силовиков подорвалась в нейтральной зоне в Донбассе, при этом погибли два человека и двое получили ранения. «В районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района при очередной попытке украинских силовиков произвести фото— и видеосъемку позиций Народной милиции, произошел подрыв разведгруппы противника из состава 59 бригады на собственных минах», — приводит РИА Новости слова Филипоненко. Ранее глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Киев создал снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами в Донбассе.