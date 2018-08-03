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Радикалы устроили погром в информагентстве в Киеве
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Радикалы устроили погром в информагентстве «Украинские новости» в Киеве 

Российская Газета 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Около двадцати молодых людей в масках ворвались в пресс-центр издания "Украинские новости" и устроили там погром. Сотрудники вызвали полицию, однако она прибыла на место происшествия уже после ухода агрессоров.
В результате нападения была сорвана презентация известной торговой фирмы, сообщают местные СМИ. Нападавшие вели себя развязно, при уходе толкнули администратора, которая получила ранение руки.
"В центре Киева журналисты оказались беззащитными против вандалов. На Украине пресса работает в условиях страха, в любой момент может появиться агрессия", — заявил представитель союза журналистов Сергей Томиленко.
Ранее были зафиксированы попытки сорвать работу украинского канала "Интер" сообщениями о заложенной бомбе. Кроме того, телеканал был оштрафован на 150 тысяч гривен за показ праздничного концерта ко Дню Победы.
"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", — сказал ведущий мероприятия.
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