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Помпео и Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР
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Помпео и Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР 

РИА Новости 4 августа 2018
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Майк Помпео и его китайский коллега Ван И на полях встреч глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре обсудили денуклеризацию в Северной Корее и ситуацию в Южно-Китайском море, говорится в сообщении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Сегодня госсекретарь Майкл Помпео встретился с китайским госсоветником и министром иностранных дел Ван И в Сингапуре. Госсекретарь Помпео подчеркнул важность продолжения конструктивных отношений США и Китая, которые дают значимые результаты. Он подчеркнул нашу общую приверженность окончательной, полной и подтвержденной денуклеаризации КНДР, как было согласовано председателем Ким (Чен Ыном), а также важность дальнейшего выполнения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", — отметила Науэрт.
Стороны "также обсудили другие приоритеты в двусторонних взаимоотношениях, например, обеспокоенность США в отношении продолжающейся милитаризации Китая в Южно-Китайском море".
АСЕАН — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Участниками регионального форума АСЕАН являются 27 стран, в том числе РФ и США.
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