Помпео и Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР

"Сегодня госсекретарь Майкл Помпео встретился с китайским госсоветником и министром иностранных дел Ван И в Сингапуре. Госсекретарь Помпео подчеркнул важность продолжения конструктивных отношений США и Китая, которые дают значимые результаты. Он подчеркнул нашу общую приверженность окончательной, полной и подтвержденной денуклеаризации КНДР, как было согласовано председателем Ким (Чен Ыном), а также важность дальнейшего выполнения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", — отметила Науэрт.

Стороны "также обсудили другие приоритеты в двусторонних взаимоотношениях, например, обеспокоенность США в отношении продолжающейся милитаризации Китая в Южно-Китайском море".