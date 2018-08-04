Станет ли Украина великой вертолетной державой?

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Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за плохих дорог 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в пятницу предложил использовать в стране легкие вертолеты в качестве альтернативы наземному общественному транспорту.
«Вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты — мобильные и быстрые, они могут решать проблему транспортного сообщения. Настало время посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство», — цитирует пресс-служба СНБО его слова.
Турчинов считает, что украинцев нужно пересадить на вертолеты из-за плохого состояния дорог в стране.
«На Украине немало проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно тяжело и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без каких-либо инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги», — заявил он.
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Комментарии27  Ещё 4 источника 
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