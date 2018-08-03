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ЦИК Украины оценил стоимость новых выборов
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ЦИК Украины оценил стоимость проведения выборов в стране в 2019 году 

Газета.Ru 3 августа 2018
Фото: Reuters
Украина намерена потратить около 4,7 млрд гривен ($175 млн) на проведение выборов в следующем году. Об этом сообщается в материалах Центризбиркома Украины.
"Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что на проведение президентских выборов Украины потребуется 2,35 млрд гривен ($86 млн), на парламентские выборы — 1,95 млрд гривен ($71,6 млн), на субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов — 247 млн гривен ($9 млн) и на функционирование госреестра избирателей — 223 млн гривен ($8 млн).
Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в попытках сорвать президентские выборы в стране.
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