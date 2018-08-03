В Германии предсказали банкротство Турции из-за санкций США

Новые американские санкции в отношении турецких министров не имеют прямой экономической направленности, однако повлекли за собой дальнейшее падение турецкой лиры и напугали иностранных инвесторов; между тем, власти США собираются запретить своим представителям одобрять кредиты для Турции , пишет немецкая газета Die Welt

Новые санкции США могут довести Турцию до государственного банкротства, передает ИноТВ содержание статьи Die Welt.

В среду вечером доллар впервые достиг стоимости выше пяти турецких лир — так мало турецкая валюта не стоила еще никогда с 2005 года, когда она пришла на смену старой, говорится в статье. Автор отмечает, что в четверг падение турецкой валюты продолжилось, и это стало следствием американских санкций.

Ограничения, введенные в отношении турецких министров, не имеют особого действия в экономическом плане, однако они представляют «разрушительный знак». «США готовы к развитию конфликта с партнером по НАТО », — пишет немецкая газета, напоминая, что Вашингтон готовит новые санкции против Анкары на случай, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откажется идти на уступки. Последствия дополнительных штрафных мер станут еще более драматичными — «вплоть до государственного банкротства», убежден автор статьи.

После провалившейся попытки военного переворота турецкое правительство и ЦБ стали вливать средства в экономику для предотвращения рецессии. Кризис удалось предотвратить, в экономике произошел активный рост, темп которого достиг 7%, однако остались кредитный пузырь и стремительно прогрессирующая инфляция. По данным национального банка Турции, годовой уровень инфляции повысился с 8,4 до 13,4% В июне показатель вырос до 15,4%, а в июле — до 16%. При этом основная процентная ставка составляет 17,75%, и Эрдоган выступает категорически против ее повышения. В результате иностранные инвесторы после спада инфляции получат лишь минимальные доходы от ценных бумаг, поэтому они отзывают свои капиталы.

По мнению Die Welt, ни одна другая страна в мире так сильно не зависит от иностранного капитала, как Турция, и во время правления Эрдогана эта зависимость постоянно только возрастала. Кроме того, Турция импортирует больше, чем экспортирует, и это является ее самым уязвимым местом, которое американское правительство сознательно использует, подчеркивает немецкий журналист.