В Сирии найдены схроны боевиков с оружием США и экипировкой «Белых касок»

Сирийские военные обнаружили в провинции Эль-Кунейтра схроны боевиков с большим количеством американского оружия и боеприпасов, а также экипировкой «Белых касок». После зачистки освобожденных от террористов деревень правительственная армия по наводке местных жителей обнаружила большое количество оружия, в том числе американские винтовки, пулеметы, ракеты, мины и боеприпасы. Также на складах были обнаружены израильские продукты и экипировка «Белых касок», сообщает «Фонтанка.ру» «Белые каски» были основаны в Великобритании и существуют за счет поддержки и дотации ряда Западных стран, госдепартамента США и частных пожертвований. На официальном сайте организации сказано, что они спасают мирное население, однако власти Сирии обвиняют их в сговоре с террористами и провокациях. Ранее МИД России отметило, что эвакуация «Белых касок» из Сирии Израилем показала истинную сущность «псевдоспасателей», а также объяснило причины их бегства.