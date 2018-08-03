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В Сирии найдены схроны боевиков с оружием США
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В Сирии найдены схроны боевиков с оружием США и экипировкой «Белых касок» 

Деловая газета «Взгляд» 3 августа 2018
Фото: Reuters
Сирийские военные обнаружили в провинции Эль-Кунейтра схроны боевиков с большим количеством американского оружия и боеприпасов, а также экипировкой «Белых касок».
После зачистки освобожденных от террористов деревень правительственная армия по наводке местных жителей обнаружила большое количество оружия, в том числе американские винтовки, пулеметы, ракеты, мины и боеприпасы. Также на складах были обнаружены израильские продукты и экипировка «Белых касок», сообщает «Фонтанка.ру».
«Белые каски» были основаны в Великобритании и существуют за счет поддержки и дотации ряда Западных стран, госдепартамента США и частных пожертвований. На официальном сайте организации сказано, что они спасают мирное население, однако власти Сирии обвиняют их в сговоре с террористами и провокациях.
Ранее МИД России отметило, что эвакуация «Белых касок» из Сирии Израилем показала истинную сущность «псевдоспасателей», а также объяснило причины их бегства.
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