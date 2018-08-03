Мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Спустя почти 17 лет после трагедии 11 сентября семья Усамы бен Ладена остается влиятельной частью саудовского общества, а также напоминанием о самом мрачном моменте в истории королевства, отмечает газета.

"Моя жизнь была очень трудной, потому что он [сын Усама бен Ладен] был так далеко от меня. Он был очень хорошим ребенком и очень любил меня", — сказала мать.

Алия Ганем рассказала, что именно ее второй муж растил Усаму с трехлетнего возраста.

The Guardian отмечает, что семья Усамы бен Ладена остается также одной из самых богатых семей королевства в силу своей династической строительной империи. Они построили большую часть современной Саудовской Аравии.

В течение многих лет Алия Ганем, как и вся ее семья, отказывалась от публичных комментариев о деятельности своего сына. Она также не давала интервью на протяжении двух десятилетий правления Усамы бен Ладена в качестве лидера террористической группировки "Аль-Каиды", а также в период, когда были нанесены удары по Нью-Йорку и Вашингтону, и более девяти лет спустя после его гибели в Пакистане

Отмечается, что перемещения и взаимодействия одной из наиболее влиятельных семей саудовского государства остаются под пристальным наблюдением. Именно поэтому для интервью необходимо было получить разрешение властей, его предоставил 32-летний принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который представляет новое руководство страны.

Семья Усамы бен Ладена проявляет осторожность во время интервью, на котором также присутствовал представитель саудовского правительства.

Мать вспоминает своего первенца — Усаму бен Ладена как застенчивого мальчика, способного к учебе. По ее словам, люди в университете изменили его, и он стал другим человеком.

"Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил людей, которые в значительной степени промыли ему мозги в 20 лет. Вы можете назвать это культом. Они получили деньги за свое дело. Я всегда говорила ему держаться от них подальше, и он никогда не признавался мне в том, что он делает, потому что он так сильно меня любил", — вспоминает Алия Ганем.

Как рассказывает мать, одним из встреченных им людей в университете стал Абдулла Аззам, член организации "Братьев-мусульман" , который позже был изгнан из Саудовской Аравии и стал духовным советником Усамы бен Ладена.

В начале 1980-х годов Усама бен Ладен отправился в Афганистан

По словам матери, она никогда не подозревала, что он может стать джихадистом. А когда она поняла, кем стал ее сын, то была глубоко расстроена, отвечает Ганем. Однако, отмечает брат Ахмад, мать редко бывает объективным свидетелем.

"Прошло уже 17 лет [с 9/11], и она по-прежнему отрицает Усаму. Она любила его так сильно и отказывается винить его. Вместо этого, она винит окружающих. Она знает только ту сторону хорошего мальчика, сторону, которую мы все видели. Она так и не узнала джихадистскую сторону", — берет слово Ахмад.

По словам Ахмада, когда стали приходить сообщения из Нью-Йорка о трагедии 11 сентября, он вспоминает, что семья с самого начала знала, что это был их брат Усама.

"Я был потрясен, ошеломлен. Это было очень странное чувство. Мы с самого начала знали, [что это был Усама], в течение первых 48 часов. От младшего до старшего, мы все стыдились его. Мы знали, что все мы столкнемся с ужасными последствиями", — рассказывает Ахмад.

По словам членов семьи, последний раз они видели Усаму бен Ладена в Афганистане в 1999 году, когда они дважды посещали его на базе недалеко от Кандагара.

"Аль-Каида" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

"Братья-мусульмане" — запрещенная в России террористическая организация.