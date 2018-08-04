Журналисты Украины обвинили полицию

Союз журналистов Украины выступил с обвинениями в адрес полиции

Он заявил, что в случае инцидентов, когда «полицейские или силовики, или СБУ , применяют», по мнению СЖУ, «чрезмерную силу», правоохранители не проводят надлежащих расследований и не предоставляют отчеты о раскрытии преступлений, передает RT.

Он пожаловался на изменения в отношении полиции по сравнению с тем, как правоохранители вели себя сразу посли евромайдана, передает Hromadske.

Томиленко сказал, что силовики находят в среде журналистов «агентов Кремля». В частности, сотрудникам Hromadske поставили в вину то, что они занимаются «подрывной деятельностью», проводя «расследование про тайные тюрьмы СБУ».

Томиленко обвинил правоохранителей в том, что они «генерируют вражду». В результате возникают условия для «дискредитации, игнорирования и беззащитности журналистов», сказал глава СЖУ.