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Журналисты Украины обвинили полицию
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Союз журналистов Украины выступил с обвинениями в адрес полиции 

Деловая газета «Взгляд»
Фото: ТАСС
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал правоохранительные органы страны за то, что они игнорируют нападения силовиков на сотрудников СМИ.
Он заявил, что в случае инцидентов, когда «полицейские или силовики, или СБУ, применяют», по мнению СЖУ, «чрезмерную силу», правоохранители не проводят надлежащих расследований и не предоставляют отчеты о раскрытии преступлений, передает RT.
Он пожаловался на изменения в отношении полиции по сравнению с тем, как правоохранители вели себя сразу посли евромайдана, передает Hromadske.
Томиленко сказал, что силовики находят в среде журналистов «агентов Кремля». В частности, сотрудникам Hromadske поставили в вину то, что они занимаются «подрывной деятельностью», проводя «расследование про тайные тюрьмы СБУ».
Томиленко обвинил правоохранителей в том, что они «генерируют вражду». В результате возникают условия для «дискредитации, игнорирования и беззащитности журналистов», сказал глава СЖУ.
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