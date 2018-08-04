Журналисты Украины обвинили полицию

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко раскритиковал правоохранительные органы страны за то, что они игнорируют нападения силовиков на сотрудников СМИ.
Он заявил, что в случае инцидентов, когда «полицейские или силовики, или СБУ, применяют», по мнению СЖУ, «чрезмерную силу», правоохранители не проводят надлежащих расследований и не предоставляют отчеты о раскрытии преступлений, передает RT.
Он пожаловался на изменения в отношении полиции по сравнению с тем, как правоохранители вели себя сразу посли евромайдана, передает Hromadske.
Томиленко сказал, что силовики находят в среде журналистов «агентов Кремля». В частности, сотрудникам Hromadske поставили в вину то, что они занимаются «подрывной деятельностью», проводя «расследование про тайные тюрьмы СБУ».
Томиленко обвинил правоохранителей в том, что они «генерируют вражду». В результате возникают условия для «дискредитации, игнорирования и беззащитности журналистов», сказал глава СЖУ.