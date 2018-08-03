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Разглашение записей суда над «АУМ Синрике» запрещено
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В Японии наложили запрет на разглашение записей суда над «АУМ Синрике»* 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Правительство Японии приняло решение никогда не разглашать записи суда над членами запрещенной в России секты "АУМ Синрикё"*, 13 бывших руководителей которой были казнены в июле, чтобы не допустить повторения трагедии, заявила на пресс-конференции в пятницу министр юстиции Японии Ёко Камикава.
"Их преступления были беспрецедентными, подобные преступления никогда не должны повториться. Это моя важная обязанность — не допустить разглашения записей, но и также удостовериться, чтобы они дошли до будущих поколений", — подчеркнула министр.
Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK. Телеканал подчеркивает, что случаи, когда на судебные записи накладывается вечный запрет на разглашение, чрезвычайно редки.
О казни первых семерых из 13 бывших руководителей "АУМ Синрикё"*, в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено министром юстиции Японии 6 июля. О казни оставшихся семерых членов Ёко Камикава объявила 26 июля.
Все казненные люди имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений. Так, например, Хаякава выполнял в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "АУМ Синрикё"* в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.
Религиозная секта "АУМ Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "АУМ"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "АУМ Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые были приведены в исполнение только в 2018 году.
Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.
* Организация запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Японии
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