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Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
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Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику 

Дни.ру 36 минут назад
Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти целую неделю.
Фрау Меркель нигде не видно. Нет ни дежурных фотографий с официальных мероприятий в газетах, не появляется канцлер и на телевидении. Пресса пестрит заголовками: "Куда исчезла Ангела?"
Не так давно Ангела Меркель рассказывала журналистам о своих планах на лето. Канцлер призналась, что с удовольствием бы отдохнула — но пока отпуск ей не светит. И вдруг исчезла из информационного поля.
Немцы, естественно, строят предположения по поводу того, куда девалась их канцлерин. Некоторые рассказывают по секрету, что фрау Меркель разводится с мужем и сейчас улаживает формальности. Другая версия более правдоподобна: канцлер все же позволила себе отдохнуть, взяла отпуск и уехала к родственникам в Восточную Германию, передает Пятый канал.
Не так давно Ангела Меркель произвела фурор среди своих избирателей, поразив их шикарным нарядом. Канцлер появилась на Вагнеровском фестивале в Байройте в зеленом платье — что весьма необычно для Меркель, предпочитающей брючные костюмы.
Однако даже этот яркий выход в свет не помог канцлеру вернуть симпатии немцев к своей политике. По данным последних опросов, за ее партию сейчас готовы голосовать лишь 29% избирателей. Наблюдатели отмечают, что это беспрецедентно низкий результат для блока ХДС/ХСС.
Тем более, что рейтинг оппозиционных АдГ и "зеленых" неуклонно растет. Так, за "зеленых" готовы отдать свои голоса 15% респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. А рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт: она может рассчитывать на поддержку 17% избирателей, пишет Deutsche Welle.
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