Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику

Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти целую неделю.

Фрау Меркель нигде не видно. Нет ни дежурных фотографий с официальных мероприятий в газетах, не появляется канцлер и на телевидении. Пресса пестрит заголовками: "Куда исчезла Ангела?"

Не так давно Ангела Меркель рассказывала журналистам о своих планах на лето. Канцлер призналась, что с удовольствием бы отдохнула — но пока отпуск ей не светит. И вдруг исчезла из информационного поля.

Немцы, естественно, строят предположения по поводу того, куда девалась их канцлерин. Некоторые рассказывают по секрету, что фрау Меркель разводится с мужем и сейчас улаживает формальности. Другая версия более правдоподобна: канцлер все же позволила себе отдохнуть, взяла отпуск и уехала к родственникам в Восточную Германию, передает Пятый канал.

Не так давно Ангела Меркель произвела фурор среди своих избирателей, поразив их шикарным нарядом. Канцлер появилась на Вагнеровском фестивале в Байройте в зеленом платье — что весьма необычно для Меркель, предпочитающей брючные костюмы.

Однако даже этот яркий выход в свет не помог канцлеру вернуть симпатии немцев к своей политике. По данным последних опросов, за ее партию сейчас готовы голосовать лишь 29% избирателей. Наблюдатели отмечают, что это беспрецедентно низкий результат для блока ХДС/ХСС.