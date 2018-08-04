На Украине рассказали про «страшный сценарий Путина»

С приближением выборов президента и Верховной рады Россия будет использовать все больше ресурсов для получения политического и экономического контроля над Украиной . Об этом в интервью изданию Fakty.ua рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его мнению, если на выборах победит "пророссийский кандидат", то страна потеряет независимость.

"Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе "режимом" Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от РФ: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость", — сказал Арестович.

"Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг", — считает он.

"С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи", — заявил эксперт.

Арестович также отмечает, что Россия сменит "военные методы" давления на политические, а также использует в своих целях украинского боксера Александра Усика

"Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: "Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо". Будет раскручиваться так называемый "кейс Усика", — цитирует издание эксперта.

По его мнению, единственным шансом, который позволит Украине "выжить" и сохранить проевропейский путь развития, является сохранение президентского кресла за Порошенко, а во всех других случаях Украина станет "слабым соседом, который не может без связи с Россией".