В каких странах может начаться Третья мировая война

Третья мировая война начнется «там, где нужно» Западу. Об этом со страниц газеты «Военно-промышленный курьер» заявил капитан первого ранга Константин Сивков

По словам доктора военных наук, ради достижения своих целей западные страны используют обострение региональных противоречий для развязывания локальных войн, которые в итоге и могут вылиться в третью мировую.

Таджикистане. Сивков отметил, что США НАТО непосредственно и с помощью «марионеточных режимов» создают военные угрозы на западе России, а также могут использовать проблемы, этнические и религиозные, в Узбекистане

Иран, Йемен, Кроме того, эксперт назвал источниками военной опасности Ирак Сирию , Индию, Пакистан Афганистан , Корейский полуостров, Курильские острова и страны Персидского залива.