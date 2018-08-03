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Названы возможные места начала Третьей мировой войны
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В каких странах может начаться Третья мировая война 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Третья мировая война начнется «там, где нужно» Западу. Об этом со страниц газеты «Военно-промышленный курьер» заявил капитан первого ранга Константин Сивков.
По словам доктора военных наук, ради достижения своих целей западные страны используют обострение региональных противоречий для развязывания локальных войн, которые в итоге и могут вылиться в третью мировую.
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Сивков отметил, что США и НАТО непосредственно и с помощью «марионеточных режимов» создают военные угрозы на западе России, а также могут использовать проблемы, этнические и религиозные, в Узбекистане и Таджикистане.
Кроме того, эксперт назвал источниками военной опасности Ирак, Иран, Йемен, Сирию, Индию, Пакистан, Афганистан, Корейский полуостров, Курильские острова и страны Персидского залива.
Ранее сотрудник администрации экс-президента США Рональда Рейгана Реймонд Тантер и эксперт по международным отношениям Айвен Саша Шихан в статье для National Interest спрогнозировали, что в 2019 году на Ближнем Востоке может начаться «большая» война между Израилем и Ираном.
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