Сын Трампа рассказал об угрозах ему и его семье

Средний сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что он сам и все члены его семьи подвергались угрозам. Это выразилось в отправке им по почте "корреспонденций" с неизвестным порошком. Об этом Эрик Трамп рассказал в четверг телеканалу Fox News.
По его словам, почтовые отправления были адресованы не только ему, но и всем его близким. "Мы все получили дома [по почте] белый порошок", — сказал он. На вопрос ведущего программы, подвергалась ли его семья угрозам, сын президента дал утвердительный ответ:
"Мне угрожали, моей семье угрожали, всем нам [угрожали]". "Нам всем был доставлен на дом белый порошок", — заявил Эрик Трамп.
В феврале, как ранее сообщали СМИ, конверт с белым порошком неизвестного происхождения был доставлен в нью-йоркскую квартиру старшего сына президента, Дональда Трампа — младшего. В конверте от анонимного отправителя находилась также записка с оскорблениями в адрес сына президента. В ней, в частности, говорилось, что старший сын Трампа "получает то, что заслужил".
Конверт вскрыла 40-летняя супруга Трампа — младшего, Ванесса. Она и еще два человека, находившиеся в доме, были после этого направлены в больницу в качестве меры предосторожности. После проверки выяснилось, что в конверте находился обычный кукурузный крахмал.
В марте 2016 года ФБР и сотрудники нью-йоркской полиции проводили расследование в связи с адресованным Эрику Трампу письмом с угрозами. В нем тоже содержался белый порошок, который, как показал впоследствии анализ, был безвредным. Конверты с неизвестным порошком ранее приходили по почте и в Trump Tower, служившую резиденцией Дональду Трампу в период предвыборной кампании 2016 года. Однако, как следует из рассказа Эрика Трампа Fox News, таких угрожающих посланий в адрес членов семьи президента было больше, чем об этом сообщалось ранее, а адресованы они были всем Трампам.