Сын Трампа рассказал об угрозах ему и его семье

Сын Трампа Эрик заявил об угрозах ему и его семье

По его словам, почтовые отправления были адресованы не только ему, но и всем его близким. "Мы все получили дома [по почте] белый порошок", — сказал он. На вопрос ведущего программы, подвергалась ли его семья угрозам, сын президента дал утвердительный ответ:

"Мне угрожали, моей семье угрожали, всем нам [угрожали]". "Нам всем был доставлен на дом белый порошок", — заявил Эрик Трамп.

В феврале, как ранее сообщали СМИ, конверт с белым порошком неизвестного происхождения был доставлен в нью-йоркскую квартиру старшего сына президента, Дональда Трампа — младшего. В конверте от анонимного отправителя находилась также записка с оскорблениями в адрес сына президента. В ней, в частности, говорилось, что старший сын Трампа "получает то, что заслужил".

Конверт вскрыла 40-летняя супруга Трампа — младшего, Ванесса. Она и еще два человека, находившиеся в доме, были после этого направлены в больницу в качестве меры предосторожности. После проверки выяснилось, что в конверте находился обычный кукурузный крахмал.