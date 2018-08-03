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В Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина
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Береговая охрана Коста-Рики задержала судно с двумя тоннами кокаина 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Береговая охрана Коста-Рики задержала судно, перевозившее около двух тонн кокаина, пишет газета Nacion.
Операция стала возможной благодаря информации, полученной от властей США. Подозрительное судно было перехвачено в Тихом океане приблизительно в 150 километрах от берегов страны.
Пограничники конфисковали две тонны кокаина, расфасованного в пакеты по одному килограмму, и арестовали трех членов экипажа, которые являются гражданами Колумбии.
Отмечается, что контрабандисты использовали специальную лодку с очень низкой осадкой, что делает ее труднообнаружимой для радаров.
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