Токио выразил протест Сеулу из-за исследовательского судна рядом со спорными островами

Япония выразила протест Республике Корея в связи с ведением исследовательской деятельности южнокорейским судном в районе спорных островов Такэсима (Токто). Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Ведение исследовательской деятельности в этом районе без согласия Японии неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам", — сказал он.

По данным японского правительства, южнокорейское судно находилось рядом с островами Такэсима с 1 по 2 августа и не покидало этот район, несмотря на ряд предупреждений со стороны японской береговой охраны.

Архипелаг Такэсима — группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.