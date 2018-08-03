Китай готов вести диалог с США

В МИД Китая заявили о готовности вести диалог с США

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Китай готов решать существующие между Вашингтоном и Пекином проблемы посредством диалога на основе взаимоуважения и равенства, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео на полях асеановских мероприятий в Сингапуре "В целом мы пришли к согласию. Мы обменялись мнениями по нынешней ситуации. Китайская сторона представила свою позицию. Мы готовы решать проблемы, представляющие обеспокоенность двух сторон, посредством переговоров при предварительных условиях равенства и взаимоуважения", — приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая. Отношения между Китаем и США обострились после введения США повышенных ввозных пошлин. Пекин ответил симметричными мерами, обвинив Вашингтон в развязывании "самой масштабной торговой войны" в истории.