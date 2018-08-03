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Непристойности в адрес женщин во Франции станут наказуемы
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Во Франции ввели штраф за непристойное поведение в адрес женщин 

Газета.Ru 3 августа 2018
Фото: Depositphotos
Французский государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа заявила, что парламент Франции одобрил введение штрафа за непристойное поведение в адрес женщин. Об этом сообщает Europe 1.
По ее словам, в соответствии с новым законом о "сексуальном и гендерном насилии" за домогательства на улице будет назначаться штраф.
Она также добавила, что сумма штрафа составит от €90 до €750.
Шьяппа подчеркнула, что штраф будет назначаться и за "устные" домогательства.
Ранее сообщалось, что более 100 актрис и других представителей индустрии кино во Франции запустили движение против сексуального насилия
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