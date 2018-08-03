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Трампа возмутили надежды на «боксерский поединок» с Путиным
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Трампа возмутили надежды СМИ на «боксерский поединок» с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал отношение СМИ к его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Трампа возмутило, что СМИ США ждали «боксерского поединка» вместо дипломатии. Он заявил, что смог «хорошо поладить» с президентом России,
«Между прочим, это хорошо, а не плохо», — приводит слова Трампа РИА «Новости».
При этом Трамп продолжает утверждать, что Москва «очень недовольна» его победой на выборах президента США.
Напомним, Трамп счел «потрясающей» свою дискуссию с Путиным в Хельсинки, он хотел заключить с Москвой хорошую «сделку».
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