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Трамп «сумел наладить отношения с Путиным»
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Трамп рассказал о недовольстве Москвы от его победы на выборах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: EPA
Дональд Трамп заявил, что в Москве недовольны тем, что он занял пост президента США на выборах в 2016 году. Об этом он сказал на митинге перед своими сторонниками, передает The Hill.
«Я скажу вот что, Россия очень недовольна тем, что Трамп победил, вот что я скажу. Но я отлично поладил с Путиным, и мы обсудили все вопросы», — заявил он.
Трамп также вновь раскритиковал американские СМИ, заявив, что «журналисты ожидали от саммита боксерского поединка, тогда как я предпочел дипломатию». В частности, Газета New York Daily News проиллюстрировала встречу карикатурой, намекающей на то, что ради дружественных отношений с Путиным Трамп готов пожертвовать интересами собственного государства. Позже журнал Time для своей обложки скрестил портреты президентов.
16 июля Путин признался, что хотел победы Трампа в 2016-м: «Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — сказал он.
Переговоры в Хельсинки стали первой полноформатной встречей Трампа и Путина. Она продлилась почти четыре часа и включала в себя разговор тет-а-тет. За три дня до мероприятия американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и также два комитета Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс.
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