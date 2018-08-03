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Дипломаты рассказали о тяготах Бутиной в тюрьме в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские дипломаты посетили арестованную властями США гражданку России Марию Бутину, сообщило посольство в Вашингтоне.
Посольство на своем сайте напомнило, что Бутина «уже 19 дней находится тюрьме по надуманным обвинениям». Она «стойко переносит тяготы». У Бутиной нет жалоб на состояние здоровья, но отмечается, что «ее обращения за стоматологической помощью игнорируются».
Бутиной разрешили звонить по телефону, но связаться с родителями она не может — руководство тюрьмы «ссылается на некие „технические трудности“.
»Разбираемся с этим», — говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации вокруг «российской шпионки» Бутиной.
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