Дипломаты рассказали о тяготах Бутиной в тюрьме в США

Российские дипломаты посетили арестованную властями США гражданку России Марию Бутину, сообщило посольство в Вашингтоне.

Посольство на своем сайте напомнило, что Бутина «уже 19 дней находится тюрьме по надуманным обвинениям». Она «стойко переносит тяготы». У Бутиной нет жалоб на состояние здоровья, но отмечается, что «ее обращения за стоматологической помощью игнорируются».

Бутиной разрешили звонить по телефону, но связаться с родителями она не может — руководство тюрьмы «ссылается на некие „технические трудности“.