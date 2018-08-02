Адвокат дал комментарий по делу Бутиной

Адвокат прокомментировал аргументы обвинения по делу Бутиной

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сомневается, что обвинение сможет представить доказательства того, что его клиентка якобы предлагала интим в обмен на услуги.

"Это утверждение было выдвинуто властями с отложенным предоставлением доказательств, что означает, что они в тот момент не представили доказательств в подкрепление своих утверждений. Мы все еще ждем, когда сможем увидеть их, и не уверены, что они вообще существуют или существуют в каком-то значимом виде", — сказал он в четверг в интервью телеканалу RT.

В ходатайстве прокурора, которое рассматривал судья, принимая решение об аресте россиянки, в частности, говорилось, что "по меньшей мере один раз Бутина предлагала частному лицу… секс в обмен на должность в лоббистской организации". Кроме того, ее отношения с ее американским гражданским мужем также ставились под сомнение. Обвинение сообщило, что Бутина "относилась к этой связи как просто к одному из аспектов своей деятельности".