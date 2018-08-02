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В США захотели допросить российского певца
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В США захотели допросить российского певца 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Спецпрокурор США по «делу России» Роберт Мюллер захотел допросить российского певца Эмина Агаларова. Об этом телеканалу NBC News рассказал адвокат Скотт Балбер.
«Идут переговоры… Неясно, что из этого выльется», — заявил Балбер. Он не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом Агаларовым — президентом российского холдинга Crocus Group.
Имя Араса Агаларова фигурирует в новостях о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в небоскребе Трампа в Нью-Йорке. В ней принимала участие российский юрист Наталья Весельницкая. Представители предвыборного штаба кандидата в президенты рассказали, что согласились на беседу с ней в надежде получить компромат на Хиллари Клинтон, что и стало началом расследования о возможных связях Трампа с Россией.
Помимо этого, в 2013 году Агаларовы вместе с Дональдом Трампом проводили в Москве конкурс «Мисс Вселенная». Как было указано в скандальном «кремлевском досье» Мюллера, именно тогда будущий президент США якобы провел ночь с проститутками в столичном отеле Ritz-Carlton.
В июне Эмин Агаларов выпустил клип на песню Got me good, высмеивающий попытки установить связь между предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа 2016 года и Кремлем. На видео он играет в карты с Трампом, Хиллари Клинтон, советником Белого дома Джаредом Кушнером и главой Facebook Марком Цукербергом.
Мюллер расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. В результате расследования Полу Манафорту, возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с российским следом. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.
Российская сторона отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.
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