США не убедили Агаларова согласиться на допрос

В желании допросить российского певца в США не увидели ничего нового

«Ничего нового в запросе Мюллера нет. Мы месяцами общаемся с командой Мюллера, не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний, и не уверен, что вообще придем, — сказал адвокат, комментируя появившуюся ранее новость о запросе Мюллера на вызов Агаларова. — Основным камнем преткновения является нежелание американцев ехать в Россию, мы также не испытываем энтузиазма касательно поездки в США».

Балбер добавил, что еще одной проблемой стал круг вопросов — на встрече могут быть затронуты деловые контакты и подробности финансовых сделок, которые не относятся к сути вопроса. «К тому же Эмин Агаларов и его отец не жили в США и не посещали страну. Как только попадаешь сюда, ты попадаешь в поле местной юрисдикции и тебя могут вызвать повесткой», — пояснил он.

Перед Мюллером поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. В результате расследования Полу Манафорту , возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, не связанное с российским следом. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии

Российская сторона отвергает обвинения в причастности к вмешательству в американские выборы.