НАТО запустило игру для борьбы с Россией

НАТО запустило игру по борьбе с «российской пропагандой»

НАТО в Facebook запустило игру для пользователей, предлагающую стать редактором газеты и отделять фальшивые новости от настоящих.

Игроки должны отсеивать фейковые новости, чтобы научиться более внимательному отношению к сообщениям СМИ, говорится в описании игры The News Hero в Facebook. На странице игры указано, что в нее вовлечены всего 200 игроков.

Некоторые западные СМИ расценили игру как попытку НАТО дать отпор в «информационной войне» с Россией , сообщает RT.