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НАТО запустило игру для борьбы с Россией
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НАТО запустило игру по борьбе с «российской пропагандой» 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: кадр из видео
НАТО в Facebook запустило игру для пользователей, предлагающую стать редактором газеты и отделять фальшивые новости от настоящих.
Игроки должны отсеивать фейковые новости, чтобы научиться более внимательному отношению к сообщениям СМИ, говорится в описании игры The News Hero в Facebook. На странице игры указано, что в нее вовлечены всего 200 игроков.
Некоторые западные СМИ расценили игру как попытку НАТО дать отпор в «информационной войне» с Россией, сообщает RT.
Напомним, в 2016 году генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса противодействовать «российской пропаганде», не отвечая на нее собственной пропагандой. В российском МИДе заявляли, что медиасфера превратилась в арену ведения агрессивных информационных кампаний, а Запад широко использует для дискредитации России информационные технологии.
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