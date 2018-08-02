В ОБСЕ назвали число погибших в Донбассе

Более 160 человек стали жертвами конфликта на территории Донбасса с начала 2018 года, заявил в четверг журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах среди мирных жителей… За этот год количество жертв составляет более 160 человек", — сказал Хуг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.