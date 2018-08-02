Ещё
В ОБСЕ назвали число погибших в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По данным ОБСЕ, в Донбассе в этом году погибли более 160 человек 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Более 160 человек стали жертвами конфликта на территории Донбасса с начала 2018 года, заявил в четверг журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.
"За июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах среди мирных жителей… За этот год количество жертв составляет более 160 человек", — сказал Хуг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США90
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком66
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
На «Нашествии» произошла трагедия167
Петросян: гора с плеч свалилась99
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение