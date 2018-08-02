В ОБСЕ назвали число погибших в Донбассе

По данным ОБСЕ, в Донбассе в этом году погибли более 160 человек

Александр Хуг. Более 160 человек стали жертвами конфликта на территории Донбасса с начала 2018 года, заявил в четверг журналистам первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах среди мирных жителей… За этот год количество жертв составляет более 160 человек", — сказал Хуг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.