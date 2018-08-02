В Хельсинки нашли способ побороть жару

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Хельсинский супермаркет предложил жителям города переночевать в прохладе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Lehtikuva/Roni Rekomaa
Один из супермаркетов крупнейшей продуктовой сети Финляндии К-market предложил жителям Хельсинки переночевать в прохладе, говорится в четверг в сообщении ретейлера в Facebook.
Начиная с мая в Финляндии установилась не свойственная для страны жаркая погода. Май стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений, а число жарких дней с температурой 25 градусов и выше составило 14, сообщал ранее Финский метеорологический институт. В июне жарких дней было девять, а в июле — 27. При этом квартиры и дома финнов чаще всего не оборудованы системами кондиционирования.
"Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь. Пожалуйста, принесите предметы для ночлега с собой", — говорится в сообщении супермаркета из столичного района Северная Хаага.
Всем желающим нужно прибыть в магазин до его закрытия, то есть до 22.00. Гостям предложат ужин и завтрак, а свет в магазине погаснет в полночь, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за жары в Финляндии и отсутствия систем кондиционирования в домах наблюдается необычное явление в отелях, куда приходят ночевать пожилые постояльцы из соседних домов.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Финляндии будет незначительно снижаться, но останется не ниже 20 градусов.
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