В Хельсинки нашли способ побороть жару

Хельсинский супермаркет предложил жителям города переночевать в прохладе

Один из супермаркетов крупнейшей продуктовой сети Финляндии К-market предложил жителям Хельсинки переночевать в прохладе, говорится в четверг в сообщении ретейлера в Facebook.

Начиная с мая в Финляндии установилась не свойственная для страны жаркая погода. Май стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений, а число жарких дней с температурой 25 градусов и выше составило 14, сообщал ранее Финский метеорологический институт. В июне жарких дней было девять, а в июле — 27. При этом квартиры и дома финнов чаще всего не оборудованы системами кондиционирования.

"Многие клиенты мечтают провести ночь в прохладе магазина. Мы услышали вас, и в субботу вы можете остаться с нами на ночь. Пожалуйста, принесите предметы для ночлега с собой", — говорится в сообщении супермаркета из столичного района Северная Хаага.

Всем желающим нужно прибыть в магазин до его закрытия, то есть до 22.00. Гостям предложат ужин и завтрак, а свет в магазине погаснет в полночь, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Финляндии и отсутствия систем кондиционирования в домах наблюдается необычное явление в отелях, куда приходят ночевать пожилые постояльцы из соседних домов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Финляндии будет незначительно снижаться, но останется не ниже 20 градусов.