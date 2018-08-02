Как накажут Армению, признание Смолова и другие события дня

Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Раздражение России действиями правительства Армении может перейти в практическую плоскость, поставив под угрозу ранее согласованные поставки оружия и техники. Именно советское и российское оружие остается основой вооруженных сил Армении, к тому же поставляется на льготных условиях. Почему Москва задумалась о столь жестких мерах и сможет ли Ереван обойтись без российских вооружений?
Россияне скупают дачи
Мысль о том, что неплохо бы обзавестись собственным загородным домом, посещает горожан регулярно — особенно в жару. Рынок подмосковных дач и коттеджей не первый год в упадке — а это означает падение цен. «Дом» узнал у экспертов рынка, какие форматы загородной недвижимости и в каких локациях подешевели сильнее всего.
Над Черным морем едва не случилась катастрофа
Неопознанный лайнер чуть не столкнулся с самолетом российской авиакомпании iFly над Черным морем, сообщает «Интерфакс».
Убитый дочерьми Хачатурян запугал всех соседей
Соседи Михаила Хачатуряна рассказали, что он не только терроризировал дочерей, но и держал в страхе весь двор: стрелял женщине в ногу и грозил пистолетом.
Интимная тайна разрушит карьеру Микрона
Во Франции разгорается скандал вокруг президента Эммануэля Макрона и одного из его сотрудников. Хотя нынешний кризис стал самым серьезным для Макрона за время его президентства, еще более важно то, что он приоткрывает тайну, являющуюся ахиллесовой пятой французского президента. И это прямо касается его сексуальной ориентации.
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
“Северный поток-2” нашел ответ на датский шантаж
Заявление главы компании OMV Манфреда Ляйтнера об альтернативном маршруте «Северного потока-2» не говорит о том, что данный проект не пойдет через датские воды, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Смолов успел сделать селфи на месте ДТП
Форвард сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов после аварии не успел вызвать кортеж ГИБДД, но сделал селфи с поклонником. Вот, что значит уважение к фанатам. После памятного снимкам футболиста с места происшествия увёз товарищ.
Сбежавших на Украину биатлонисток могут наказать
НСН
Правление Союза биатлонистов России собирается поднять вопрос о введении режима карантина в отношении Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех, которые вместе с Оксаной Москаленко приняли решение выступать за сборную Украины.
Россиянам подсказали, что сделать с пенсией
Россиянам необходимо предоставить возможность докупить недостающий трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил «Интерфаксу» бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Экзамен на водительские права изменится
Российское Министерство внутренних дел (МВД) разработало законопроект об усложнении практической части экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.