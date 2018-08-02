Косово позарилось еще на один регион Сербии

Прешевская долина может присоединиться к Косово, если соответствующее соглашение будет достигнуто между Белградом и Приштиной, заявил глава Косово Хашим Тачи.

«Просьбы албанского населения Прешевской долины о присоединении к Косово институционализированы», — сказал Тачи во время посещения торгово-промышленной палаты, передает ТАСС со ссылкой на портал Koha.net.

Если соглашение по этому вопросу будет достигнуто между Косово и Сербией , «никто не сможет помешать — ни ЕС , ни НАТО , ни США », добавил он.

На границе с Сербией, по его словам, «будет демаркация и будут исправления».

Тачи не стал пояснять, что конкретно произошло.

Накануне Тачи в интервью агентству Associated Press говорил, что не исключает возможности включения в состав Косова Прешевской долины.