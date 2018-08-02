Германия поможет Донбассу миллионами

Германия выделит семь миллионов евро на гуманитарные нужды Донбасса

Германия выделит 7 миллионов евро в 2018-2019 годах на гуманитарные программы, которые реализует в Донбассе Международный комитет Красного креста , сообщила в четверг пресс-служба посольства ФРГ на Украине "Федеральное правительство продолжает оказывать финансовую поддержку гуманитарным мерам Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине: в 2018 году предусмотрено 4 миллионов евро, а в 2019 — дальнейшие 3 миллиона евро. Таким образом, Германия в течение 2016-2019 годов оказывает поддержку акциям МККК в Украине на общую сумму 20,5 миллиона евро", — говорится в сообщении на сайте посольства. По данным посольства, данная помощь направляется людям, страдающим от конфликта с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. "Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках этого проекта финансируются медицинское обеспечение, лечение травм, поддержка медицинских учреждений, профилактических мероприятий, обеспечение продуктами питания и предметами гигиены, обучение медицинского персонала и персонала по уходу, поиск пропавших без вести, разъяснительная работа об опасности мин и остатков боеприпасов и т.д. ", — говорится в сообщении.