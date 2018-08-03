Новая страна обвиняет РФ во влиянии на выборы

В Италии потребовали провести расследование о возможном влиянии РФ на выборы

Италии депутаты оппозиционной Демократической партии Микеле Анцальди и Кармело Мичели потребовали учредить парламентскую комиссию для проведения расследования о возможном влиянии России на исход выборов в стране путем распространения недостоверной информации, сообщает в четверг агентство АНСА.

«Крайне важно, чтобы итальянский парламент учредил комиссию по расследованию использования недостоверной информации с целью влияния на политику. То, что в России создана целая машина по распространению фальшивых новостей, работающая против ДП и в пользу [партий] «Движение „5 звезд“ и „Лиги“, — очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей», — говорится в заявлении.

4 марта Демократическая партия, находившаяся у власти на протяжении пяти лет с 2013 года, проиграла выборы и сейчас составляет жесткую оппозицию коалиционному правительству «Лиги» и «пятизвездных».