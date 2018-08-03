Новая страна обвиняет РФ во влиянии на выборы

В Италии депутаты оппозиционной Демократической партии Микеле Анцальди и Кармело Мичели потребовали учредить парламентскую комиссию для проведения расследования о возможном влиянии России на исход выборов в стране путем распространения недостоверной информации, сообщает в четверг агентство АНСА.
«Крайне важно, чтобы итальянский парламент учредил комиссию по расследованию использования недостоверной информации с целью влияния на политику. То, что в России создана целая машина по распространению фальшивых новостей, работающая против ДП и в пользу [партий] «Движение „5 звезд“ и „Лиги“, — очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей», — говорится в заявлении.
4 марта Демократическая партия, находившаяся у власти на протяжении пяти лет с 2013 года, проиграла выборы и сейчас составляет жесткую оппозицию коалиционному правительству «Лиги» и «пятизвездных».
Ранее на американский сайт FiveThirthyEight сообщил, что Россия использовала для пропаганды в пользу «Движения „5 звезд“ и „Лиги“, которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, который пытается доказать якобы имевшие место попытки России оказать влияние на выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года. Несмотря на то, что расследование длится уже больше года, каких-либо доказательств по этому делу так и не было приведено.