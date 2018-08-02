Американка нажаловалась на стоявшую у дома чернокожую

Американка нажаловалась полиции на стоявшую у дома чернокожую

Жительница нью-йоркского Бруклина позвонила в полицию из-за чернокожей женщины, спрятавшейся от дождя около входной двери в ее квартиру. Та сняла происходящее на видео и выложила его на своей странице в Facebook, на это обратили внимание СМИ, в том числе издание Daily Mail.

Дарселл Обрегон (Darsell Obregon) рассказала, что в выходной день шла по улице в Бруклине в сторону станции метро, когда внезапно полил дождь. Она спряталась от него под небольшой крышей около входной двери в апартаменты, которые оказались рядом, и вызвала такси. Буквально через три минуты дверь открылась, из квартиры выглянула белая женщина. Она без какиих-либо вопросов заявила чернокожей, что та не имеет права стоять на этом месте и должна убраться.

Обрегон отказалась, поскольку дожидаться такси ей оставалось недолго, и в итоге местная жительница решила позвонить в полицию. Во время разговора со стражами порядка она отказалась называть свои личные данные, потому что Дарселл уже снимала происходящее на видео. Затем разгневанная американка также пыталась остановить такси, приехавшее за чернокожей, заявляя, что уезжать противозаконно.

Пользователи сети выяснили, что женщину зовут Арабелла Джунипер Торрес (Arabella Juniper Torres), и начали активную компанию против нее. «Эйджизм, очевидные предрассудки, высмеивание одежды… А после звонка в полицию из-за того, что женщина не уходит, она жалуется, что та уходит! (…) Параноидальный и бесчеловечный расист-фанатик», — написал в комментариях один из юзеров. Другие также отметили, что Торрес сама совершила правонарушение: напрасно тратила время полицейских.

Это уже не первый инцидент за последнее время, когда полицию вызывают из-за чернокожих людей, занимающихся обычными делами. Так, в начале июля, американец из штата Северная Каролина вызвал полицию из-за женщины, пришедшей в общественный бассейн, возле которого она живет.